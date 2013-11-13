＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月１３日―２０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Wednesday, 13 November, 2013 0930 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.7 7.7 1000 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） -0.3 1.0 （前年比、％） 0.0 -1.9 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1900 米：１０月財政収支（財務省） - （１０億ドル） -104.0 75.1 Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown（１４─２１日に発表予定） 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） 0.1 0.5 （Ｑ２） 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 0.7 0.9 （Ｑ２） 0745 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） -0.1 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.7 1.0 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） 3.1 2.2 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） -0.3 -0.5 （Ｑ２） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／９までの週、１０００件） 330 336 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.0 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.2 0.0 （Ｑ２改定） 1330 米：９月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.0 -38.8 Friday, 15 November, 2013 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） -0.1 0.5 （前年比、％） 0.7 1.1 1330 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 5.00 1.52 1330 米：１０月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） -0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.3 1415 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.2 0.6 （設備稼働率、％） 78.3 78.3 1500 米：９月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.5 Monday, 18 November, 2013 0130 中国：１０月中国新築住宅価格 - 0900 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 12.0 1000 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 7.1 1400 米：９月対米証券投資（財務省） - 1500 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） N/A 55 Tuesday, 19 November, 2013 1000 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 52.8 （現況指数） N/A 29.7 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - （前期比、％） 0.5 0.5 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 0700 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.5 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１０月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.4 1330 米：１０月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.0 0.2 （指数／前年比、％） N/A 1.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 1500 米：９月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.3 1500 米：１０月米中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.23 5.29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━