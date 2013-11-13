ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 13 November, 2013 Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown ルー米財務長官、シンガポールのシャンムガラトナム副首相兼財務相と会談（シンガポール） - Time Unknown ルー米財務長官、マレーシア訪問（１４日まで） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール） - 「金融政策戦略」 0300 米：財務省３年債入札 - 0350 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（アラバマ州モンゴメリー） - 経済見通しについて 0850 日本：9月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比-1.4％） - 0850 日本：１０月企業物価（日銀） - 0930 豪：第３・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） - 1000 日本：10月ビール系飲料課税出荷数量 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：宮尾日銀審議委員講演（松本） - 1400 日本：宮尾日銀審議委員会見（松本） - 1400 田中原子力規制委員長会見 1830 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - 1930 英：中銀インフレ報告 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2245 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀が講演（フィラデルフィア） - "Women and Risk: Myth or Market Opportunity?" Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - Time Unknown ルー米財務長官、ベトナム訪問 - Time Unknown ルー米財務長官、中国訪問（１５日まで） - All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１０月財政収支（財務省） - 0800 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が式典であいさつ - 金融政策や経済には触れない見通し 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） （予測中央値：年率+1.7％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 「Teaching and Learning About the Federal Reserve」（現地時間１３日） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1230 日本:コカ・コーライーストジャパン 事業戦略発表会 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1300 日本：金融高度化セミナー「中堅・中小企業の海外進出支援の課題と対応」（日銀） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省） - 1430 日本：10月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1530 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1645 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1800 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1830 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown マレーシア：第３・四半期ＧＤＰ - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0000 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1230 日本：自動車税制改革フォーラムなど 自動車関係諸税の簡素化・負担軽減活動に関する記者会見 1430 電気事業連合会会長会見 - 1500 日本 浜田内閣官房参与講演 - 1730 香港：第３・四半期ＧＤＰ - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） - 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Monday, 18 November, 2013 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 中国：１０月中国新築住宅価格 - 1130 タイ：第３・四半期ＧＤＰ - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1800 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：９月対米証券投資（財務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 南ア：中銀金融政策委員会（２１日まで） - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 0000 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州フラッシング） - 国内経済情勢について 0330 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州フィラデルフィア） - 経済見通しについて 0930 豪：中銀理事会議事録 - 0945 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「Too Big to Fail: the Need for Metrics」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1900 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - Time Unknown ポルトガル：国債入札 - Time Unknown 中国・ＥＵ戦略対話（北京） - 中国側は楊潔チ国務委員、ＥＵ側はアシュトン欧州委副委員長兼外交安全保障上級代表 All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 サマーズ元米財務長官が「米経済運営の今後」をテーマに講演 - Wall Street Journal CEO Council conference で 0415 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 0900 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual Members Dinner にて 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1600 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 21 November, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown 日本 金融政策決定会合（日銀） - Time Unknown 南ア：中銀金融政策発表 - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown 中国・ＥＵ首脳会談（北京） - ファンロンパイＥＵ大統領が李克強中国首相、習近平･中国国家主席と会談 0000 米：９月企業在庫（商務省） - 0000 米：１０月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー（シカゴ） - 0400 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1805 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating」 1905 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月卸売物価指数（労働省） - 2258 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0000 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州アシュボロ） - 経済見通しについて 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州ロジャース） - 米経済と金融政策について 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0900 シンガポール：第３・四半期ＧＤＰ - 1020 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - Monday, 25 November, 2013 Time Unknown ユーロプレース・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田日銀総裁、ノワイエ仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 1300 日本：黒田日銀総裁・ノワイエ仏中銀総裁の講演と対談（パリ・ユーロプラス） - 1600 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - ２５日から２８日の間に発表予定 Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月３１日分） -
0850 日本 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1300 日本：鉄連会長会見 - 1600 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から２９日の間に発表予定 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１０月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2300 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 27 November, 2013 »0000 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Time Unknown 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown タイ：中銀金融政策委員会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0000 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0900 中尾アジア開発銀行総裁が同研究所の年次総会であいさつ - 1030 日本：白井日銀審議委員講演（徳島） - 1400 日本：白井日銀審議委員会見（徳島） - 1800 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - 2230 米：１０月耐久財受注（商務省） - 2345 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 -
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