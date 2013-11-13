14日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ［東京 １４日 ロイター］ - ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定：ケーユーホールディングス 東証２部から 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） （予測中央値：年率+1.7％） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1230 日本:コカ・コーライーストジャパン 事業戦略発表会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 日本：金融高度化セミナー「中堅・中小企業の海外進出支援の課題と対応」（日銀） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省） 1430 日本：10月投信概況 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 13日（水） Time Unknown 独：２年債債入札 イタリア：中・長期国債入札 - 0930 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1000 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - 1030 英：中銀インフレ報告 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1345 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀が講演（フィラデルフィア） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省１０年債入札 - 1900 米：１０月財政収支（財務省） - 2300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が式典であいさつ ＜海外主要企業決算発表予定＞ INTERIM LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC Q1 2014 Cisco Systems 14日（木） Time Unknown 韓国：中銀理事会 - ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - ルー米財務長官、ベトナム訪問 - ルー米財務長官、中国訪問（１５日まで） - Time Unknown（１４─２１日に発表予定） 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 0000（現地時間１３日） 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 「Teaching and Learning About the Federal Reserve」 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 0745 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0900 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 1330 米：９月貿易収支（商務省） - 1400 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について 1500 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA INTERIM BURBERRY GROUP PLC Q3 2014 Walmart
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