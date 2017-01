UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債相場上昇、イエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会に注目

(内容を追加しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*14.00=3.8263% 前営業日終盤 95*29.00=3.8573% 10年債 米東部時間17時05分 98*05.00=2.7162% 前営業日終盤 97*21.50=2.7738% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.25=1.3791% 前営業日終盤 99*00.75=1.4546% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.50=0.3060% 前営業日終盤 99*27.00=0.3298% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。翌14日に開かれるイエレン氏の 米連邦準備理事会(FRB)議長指名公聴会が注目されている。 こうしたなか、この日の夕方にかけて同氏の公聴会での証言原稿が明らかになり、イ エレン氏は、FRBが目標に向けて著しく前進したものの、まだ成すべきことがあると述 べた。 前週末の強い雇用統計以降、国債利回りは上昇しているが、アクション・エコノミク ス(サンフランシスコ)の債券分析部マネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は、 これまでの動きの巻き戻しがここにきて出始めているとした上で「イエレン氏がFRB議 長になってもハト派姿勢は継続するとの見方が背景としてある」と述べた。 10年債 は10/32高、利回りは2.736%と前日から3ベーシス ポイント(bp)低下した。 30年債 は11/32高、利回りは3.836%。 この日行われた四半期定例入札(クオータリーリファンディング)の第二弾となる1 0年債(240億ドル) の入札は、最高落札利回りが2.750%で、 前月の10年債入札時点の2.657%から上昇した。WI(発行前)取引水準に基づく 予想は2.759%。応札倍率は2.70倍で、前月の2.58倍を上回ったほか、海外 勢や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は47.67%と、今年6月以来の高さとな った。 翌14日には30年債 の入札が実施される。 FRB傘下のニューヨーク連銀は13日、国債買い切りオペを実施し、13億900 0万ドルのインフレ指数連動債(TIPS)を買い入れた。 Tボンド先物12月限 は14/32高の131─30/32。 Tノート先物12月限 は14.50/32高の126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -6.00 (-1.00)