〔表〕きょうの投信設定（15日）＝4本

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［東京 １５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：グロソブＮ＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：いちよし証券 、今村証券、岩井コスモ証券、エース証券、エイチ・エス証券、 ＳＢＩ証券、おきなわ証券、カブドットコム証券、荘内証券、大万証券、東海東京証券、内藤証券、 新潟証券、日本アジア証券、ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券、丸八証券 、 三木証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、水戸証券 、むさし証券、山和証券、 楽天証券、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、近畿大阪銀行、沖縄海邦銀行、 関西アーバン銀行 、大光銀行 、トマト銀行、りそな銀行、信金中央金庫 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型） 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村信託銀行 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）＜愛称：わかば年１＞ ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券、静銀ティーエム証券、ＵＢＳ証券
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