起債予測一覧＝11月15日現在

［東京 １５日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃伊藤忠商事 ５年 １００億円 １１月 野村 みずほ しんきん シティＧ １０年 １００億円 １１月 大和 SMBC日興 三菱UFJMS 東海東京 ＃北海道電力 １０年 ２００億円 みずほ SMBC日興 野村 ＃豊田通商 １０年 三菱UFJMS 野村 １２年 三菱UFJMS 野村 ＃三井金属 ７年 １００億円 来週後半 野村 SMBC日興 日産フィナンシャルサービス ３年 １１月 三菱UFJMS SMBC日興 ＧＳ ５年 １１月 三菱UFJMS SMBC日興 ＧＳ ＃オリックス １０年 １００億円 Ｔ３３１＋４４─４７ 来週半ば 三菱UFJMS SMBC日興 野村 東日本高速道路 ５年 ２００億円 １１月下旬 三菱UFJMS 大和 ＧＳ 西日本高速道路 （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 高速道路機構 １０年 ３００億円 １１月２０日 入札方式 ３０年 １００億円 １１月２０日 入札方式 国立大学財務・経営センター ５年 ５０億円 三菱UFJMS みずほ 福祉医療機構 ３年 １９０億円 １２月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 １０年 ５０億円 １２月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 国際協力機構（ＪＩＣＡ） １２月 大和 三菱UFJMS 野村 みずほ 個人債 水資源機構 ３年 上限５７億円 第３四半期 三菱UFJMS みずほ 日本政策投資銀行 ３年 第４四半期発行 大和 SMBC日興 みずほ 東海東京 ５年 第４四半期発行 大和 SMBC日興 みずほ 東海東京 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 日本学生支援機構 ２年 ４００億円 ２０１４年１月 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ２０１４年２月発行 住宅金融支援機構 １０年 ５０億円 １２月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ １２月中旬発行 １５年 １００億円 １２月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ １２月中旬発行 （２０１３年度下期３０年債） ３０年 下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 １０年 ４００億円 １２月発行 大和 みずほ ２０年 １２月発行 みずほ ＧＳ 東海東京 （２０１３年度下半期発行予定額） 国内 ４２５０億円程度 １０年 ２４００億円程度 ２０年 ６００億円程度 ５年 １５０億円程度 スポット ２００億円程度 ＦＬＩＰ ９００億円程度 国外債 １００億円程度 総額 ４３５０億円程度 兵庫県 ２０年 １００億円 １１月第５週目 野村 大和 東海東京 岡三 １５年 １００億円程度 １２月第２週目 野村 三菱UFJMS 東海東京 ＲＢＳ 大阪府 ５年 ２００億円 １１月１８日 入札・引合方式 （２０１３年度フレックス枠） 残額１１６０億円 神奈川県 （２０１３年度２０年債） ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 残額２００億円程度 北海道 ２０年 １００億円 最速１２月 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度フレックス枠） 残額１５０億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） 福岡県 １０年 ２００億円 １２月１０日 大和 三菱UFJMS＝幹事 （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額１００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） 大阪市 （２０１３年度下半期５年債） ５年 ２０１４年１月発行 野村 ＳＭＢＣ日興 岡三 （２０１３年度下半期１０年債） １０年 ２０１４年１月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京 （２０１３年度超長期債） ５０億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） 愛知県 中期 下半期 三菱UFJMS 東海東京 みずほ ２０年 １００億円程度 下半期 三菱UFJMS SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１００億円 神戸市 ５年 １００億円程度 １２月 大和 SMBC日興 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ １０年 １００億円程度 野村 みずほ 東海東京 超長期 １００億円程度 大和 SMBC日興 ＣＳ 埼玉県 （２０１３年度スポット債） １０年 １００億円程度 大和（通年事務） 福岡市 超長期 １００億円程度 下半期発行 大和 みずほ ＃名古屋市 １０年 １００億円 最速１１月下旬 大和 SMBC日興 東海東京 （フレックス枠活用） 残額８０億円 京都市 ７年 １００億円 １２月発行 大和 東海東京 野村 フレックス枠活用 （２０１３年度、フレックス枠） 残額１００億円 札幌市 （２０１３年度超長期債） 残額１５０億円程度 三菱UFJMS（通年事務） 横浜市 １０年 １２月上旬 野村 SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度下半期１０年債） 野村 SMBC日興 ＧＳ 下半期残額３００億円程度 （２０１３年度下半期中期債） 三菱UFJMS 大和 みずほ しんきん （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１００億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 福岡北九州高速道路公社 下期発行 三菱UFJMS SMBC日興 野村 名古屋高速道路公社 総額３５０億円程度 ２０１４年２月 大和 SMBC日興 広島高速道路公社 １０年 ２０１４年２月 三菱UFJMS 野村 大和 （広島県と広島市の債務保証付） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ジャパン・ホテル・リート投資法人 ３年 ２０億円 Ｌ＋５８─６８ １１月２０日 SMBC日興 大和 ＃ジャパンエクセレント投資法人 ５年 ５０億円 Ｌ＋４─６ １１月１９日 みずほ 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 ８年 ６５０億円程度 １２月中旬 入札方式 （２０１３年度下半期発行予定額） １０年 ３３００億円 ８年 １３００億円 ６年 １４００億円 総額６０００億円 高速道路機構 ３０年 ３００億円 １１月１８日 入札方式 日本政策投資銀行 ６年 ３００億円 １１月２０日 入札方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― アジア開発銀行 ─ 永久 野村バンクインターナショナル １００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 野村ヨーロッパファイナンス ３００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃住宅金融支援機構 第７９回： ３５年 発行額１０６１億円 １１月２０日 野村 ＧＳ MｽﾀﾝﾚｰMUFG １２月２日発行 Ｔ３３１＋４４─４７ ＰＳＪ予測統計値： 平均値が８．５７％、 中央値が８．５１％ 第８０回： ３５年 １２月中旬 １２月下旬発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■社債発行登録 企業（別表）■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業名／リックコード 登録額 効力発生期間 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ＬＩＸＩＬグループ ２０００億円 ２０１３年１１月２３日─２０１５年１１月２２日 ＃富士電機 １０００億円 ２０１３年１１月２３日─２０１５年１１月２２日 東亜合成 ２００億円 ２０１３年１１月２２日─２０１５年１１月２１日 新生銀行 ２０００億円 ２０１３年１１月２２日─２０１５年１１月２１日 川崎重工業 ８００億円 ２０１３年１１月２２日─２０１５年１１月２１日 住友林業 ３００億円 ２０１３年１１月２０日─２０１５年１１月１９日 ＭＩＤリート投資法人 １０００億円 ２０１３年１１月１５日─２０１５年１１月１４日 松井証券 ５００億円 ２０１３年１１月１３日─２０１５年１１月１２日 ナブテスコ ３００億円 ２０１３年１１月 ９日─２０１５年１１月 ８日 中部国際空港 ５００億円 ２０１３年１１月 ９日─２０１５年１１月 ８日 三井住友銀行 １兆円 ２０１３年１１月１０日─２０１５年１１月 ９日 日本プライムリアルティ投資法人 １０００億円 ２０１３年１１月 ８日─２０１５年１１月 ７日 紀陽銀行 １５０億円 ２０１３年１１月 ８日─２０１５年１１月 ７日 西日本シティ銀行 ３０００億円 ２０１３年１１月 ８日─２０１５年１１月 ７日 豊田自動織機 １０００億円 ２０１３年１１月 ５日─２０１５年１１月 ４日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――