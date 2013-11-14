15日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ［東京 １５日 ロイター］ - ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 0825 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1200 山口公明党代表講演 1230 日本：自動車税制改革フォーラムなど 自動車関係諸税の簡素化・負担軽減活動に関する 記者会見 - 1430 電気事業連合会会長会見 - 1500 日本 浜田内閣官房参与講演 1710 日本：茂木経産相と日本自動車工業会との懇談会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 14日（木） Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - ルー米財務長官、ベトナム訪問 - ルー米財務長官、中国訪問（１５日まで） - Time Unknown（１４─２１日に発表予定） 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 0745 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0900 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 1330 米：９月貿易収支（商務省） - 1400 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について 1500 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA INTERIM BURBERRY GROUP PLC Q3 2014 Walmart 15日（金） Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - マレーシア：第３・四半期ＧＤＰ - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 インド：イスラム教新年 - 休場 0830 香港：第３・四半期ＧＤＰ - 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 1330 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1330 米：１０月輸出入物価（労働省） - 1415 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 1500 米：９月卸売在庫（商務省） -
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