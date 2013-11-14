〔表〕米30年債入札の最高落札利回りは3.810％＝財務省

Investing |
［ワシントン １４日 ロイター］ - 米財務省によると、３０年債入札（ダッチ方 式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 3.810％ 平均落札利回り 3.758％ 最低落札利回り 3.700％ 落札価格 98.932768 最高利回り落札比率 73.59％ カバー（応札倍率） 2.16倍 （以下の単位はドル） 落札総額 16,000,044,800 応札総額 34,627,587,200 競争入札 15,984,557,600 非競争入札 15,487,200 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 22,798,000,000 プライマリーディーラー落札 7,429,616,000 直接入札者応札 5,801,000,000 直接入札者落札 2,920,359,000 間接入札者応札 6,013,100,000 間接入札者落札 5,634,582,600 発行日 2013年11月15日 償還日 2043年11月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912810RD2
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文