米金融・債券市場＝国債相場上昇、イエレン氏公聴会で緩和当面維持との期待強まる

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時05分 97*01.00=3.7921% 前営業日終盤 96*14.00=3.8263% 10年債 米東部時間16時05分 100*15.50=2.6944% 前営業日終盤 98*05.00=2.7162% 5年債 米東部時間16時05分 99*19.50=1.3316% 前営業日終盤 99*12.25=1.3791% 2年債 米東部時間16時05分 99*29.25=0.2940% 前営業日終盤 99*27.00=0.3298% 14日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。イエレン米連邦準備理事会(FR B)副議長がこの日の議長指名公聴会で、雇用促進が最重要課題との認識を示し、FRB が実施する成長支援策の正当性を強く主張したことを受け、金融緩和が当面維持されると の期待が強まった。 Tボンド先物12月限 は19/32高の132─17/32。 Tノート先物12月限 は15.50/32高の126─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (unch)