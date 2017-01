UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債相場上昇、イエレン氏公聴会で緩和当面維持との期待強まる

(内容を追加しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*02.50=3.7894% 前営業日終盤 96*14.00=3.8263% 10年債 米東部時間17時05分 100*16.00=2.6926% 前営業日終盤 98*05.00=2.7162% 5年債 米東部時間17時05分 99*19.75=1.3300% 前営業日終盤 99*12.25=1.3791% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.25=0.2940% 前営業日終盤 99*27.00=0.3298% 14日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。イエレン米連邦準備理事会(FR B)副議長がこの日の議長指名公聴会で、雇用促進が最重要課題との認識を示し、FRB が実施する成長支援策の正当性を強く主張したことを受け、金融緩和が当面維持されると の期待が強まった。 イエレン氏は、債券買い入れが永久に続くことはないとしながらも、経済が依然ぜい 弱なことから早急な打ち切りをしないことが重要との認識を示した。 DAダビッドソンの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「イエレン氏 は常にハト派側に身を置いており、量的緩和が依然必要だとする彼女の主張に驚きはない 」と述べた。 こうしたなか、午後行われた週内の四半期定例入札(クオータリーリファンディング )の締めくくりとなる30年債入札がさえない結果に終わったことで、相場はやや伸び悩 む展開となった。 ドイツ銀プライベート・ウエルスマネジメント(ニューヨーク)の債券トレーディン グ部長、ゲアリー・ポラック氏は「前日終盤のイエレン氏の証言(原稿発表)以降、相場 は大きく値上がりしたが、この日は30年債入札が下押し材料となった」と述べた。 30年債(160億ドル)の入札は、最高落札利回りが3.810%となるなか、応 札倍率は2.16倍と、今年8月以降で最低となり、過去2年間で2番目の低水準にとど まった。また海外勢や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は35.25%で、4月以 来の水準に落ち込んだ。 10年債 は15/32高、利回りは2.698%と前日から5ベーシス ポイント(bp)低下した。 30年債 は18/32高、利回りは3.797%と、前日から3bp低下 した。 米財務省は、130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札(リオー プン=銘柄統合)を21日に行うと発表した。発行日は29日。償還日は2023年7月 15日。 Tボンド先物12月限 は19/32高の132─17/32。 Tノート先物12月限 は15.50/32高の126─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (unch)