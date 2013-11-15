ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 15 November, 2013 Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown マレーシア：第３・四半期ＧＤＰ - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 All Day インド：イスラム教新年 - 休場 1230 日本：自動車税制改革フォーラムなど 自動車関係諸税の簡素化・負担軽減活動に関する記者会見 - 1430 電気事業連合会会長会見 - 1500 日本 浜田内閣官房参与講演 -

1730 香港：第３・四半期ＧＤＰ - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） - 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Monday, 18 November, 2013 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 中国：１０月中国新築住宅価格 - 1130 タイ：第３・四半期ＧＤＰ - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1800 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：９月対米証券投資（財務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 南ア：中銀金融政策委員会（２１日まで） - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 0000 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州フラッシング） - 国内経済情勢について 0330 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州フィラデルフィア） - 経済見通しについて 0930 豪：中銀理事会議事録 - 0945 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「Too Big to Fail: the Need for Metrics」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1100 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1900 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - Time Unknown ポルトガル：国債入札 - Time Unknown 中国・ＥＵ戦略対話（北京） - 中国側は楊潔チ国務委員、ＥＵ側はアシュトン欧州委副委員長兼外交安全保障上級代表 All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 0415 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 0900 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual Members Dinner にて 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1600 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 21 November, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown 日本 金融政策決定会合（日銀） - Time Unknown 南ア：中銀金融政策発表 - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown 中国・ＥＵ首脳会談（北京） - ファンロンパイＥＵ大統領が李克強中国首相、習近平･中国国家主席と会談 0000 米：９月企業在庫（商務省） - 0000 米：１０月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー（シカゴ） - 0400 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 シンガポール：第３・四半期ＧＤＰ改定値（通産省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1805 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating」 1905 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月卸売物価指数（労働省） - 2258 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0000 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州アシュボロ） - 経済見通しについて 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州ロジャース） - 米経済と金融政策について 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 1020 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - 2240 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（パリ） - 「Banking Supervision」 Monday, 25 November, 2013 Time Unknown ユーロプレース・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田日銀総裁、ノワイエ仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 1300 日本：黒田日銀総裁・ノワイエ仏中銀総裁の講演と対談（パリ・ユーロプラス） - 1600 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - ２５日から２８日の間に発表予定 Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月３１日分） - 0850 日本 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1300 日本：鉄連会長会見 - 1600 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から２９日の間に発表予定 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１０月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2300 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 27 November, 2013 Time Unknown 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown タイ：中銀金融政策委員会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0000 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0900 中尾アジア開発銀行総裁が同研究所の年次総会であいさつ - 1030 日本：白井日銀審議委員講演（徳島） - 1400 日本：白井日銀審議委員会見（徳島） - 1800 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - 2230 米：１０月耐久財受注（商務省） - 2345 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 米国：感謝祭 - 休場 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間２７日 Time Unknown 英：中銀金融安定化報告 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0000 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0850 日本：10月商業販売統計（経産省） - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ改定値 - 1755 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - Friday, 29 November, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略11月調査 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：10月全国・11月東京都区部消費者物価（総務省） - 0850 日本：10月鉱工業生産速報（経産省） - 1400 日本：10月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） -