新規上場企業の横顔：ダイキアクシス（12月19日東証２部上場）

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［東京 １８日 ロイター］ - １２月１９日に東証２部上場予定の「ダイキアクシ ス」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 愛媛県松山市美沢 ≪事業内容≫ 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及 び維持管理、住宅関連商材の販売等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：大亀 裕 ≪資本金≫ 16億2150万円 ≪発行済み株式数≫ 249万7200株（2013年11月15日現在） ≪従業員数≫ 417名（2013年9月30日現在） ≪業績≫ 2012年12月期 2011年12月期 売上高（千円） 23,011,219 21,271,537 経常利益（千円） 597,327 279,382 当期利益（千円） 300,301 202,153 １株当たり利益（円） 120.26 80.95 １株当たり純資産額（円） 1,343.77 1,211.10 配当（円） 1,500.00 - 注）2013年10月9日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2012年12月期 2011年12月期 売上高（千円） 27,202,241 24,929,174 経常利益（千円） 564,831 484,804 当期利益（千円） 216,812 248,285 １株当たり利益（円） 86.82 99.43 １株当たり純資産額（円） 1,529.15 1,424.53 ≪総資産≫ （千円） 15,044,987（2012年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 3,355,650（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 大亀 裕 47.22 1,179,200 ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業有限責任組合 7.21 180,000 伊予銀行 4.81 120,000 愛媛銀行 4.81 120,000 従業員持ち株会 4.61 115,000 ジャフコＶ１─スター投資事業有限責任組合 4.24 106,000 投資事業組合オリックス１０号 3.20 80,000 日本政策投資銀行 3.20 80,000 ジャフコＶ１─Ａ号投資事業有限責任組合 2.96 74,000 ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 2.88 72,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年１１月２８日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年１２月２日から１２月６日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年１２月９日 ≪申込期間≫ ２０１３年１２月１１日から１２月１６日 (以上、2013年11月15日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
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