新規上場企業の横顔：ウィルグループ（12月19日東証２部上場）

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［東京 １８日 ロイター］ - １２月１９日に東証２部上場予定の「ウィルグルー プ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中野区本町 ≪事業内容≫ 販売員、オペレーター及び計作業員の人材派遣、業務請負、 人材紹介などを展開する人材ビジネス ≪代表者≫ 代表取締役社長：池田 良介 ≪資本金≫ 1億2500万円 ≪発行済み株式数≫ 198万株（2013年11月15日現在） ≪従業員数≫ 33名（2013年10月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 営業収益（千円） 779,007 598,140 経常利益（千円） 209,572 103,056 当期利益（千円） 177,267 5,326 １株当たり利益（円） 89.53 2.79 １株当たり純資産額（円） 480.88 400.24 配当（円） 3,280.00 1,778.00 注）2013年10月10日付けで、1株を200株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 22,174,185 19,049,761 経常利益（千円） 631,503 472,268 当期利益（千円） 289,919 161,076 １株当たり利益（円） 146.42 84.46 １株当たり純資産額（円） 613.43 474.57 ≪総資産≫ （千円） 1,248,675（2013年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,003,208（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 池田 良介 34.00 697,000 信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 15.28 313,200 大原 茂 11.22 230,000 池田企画事務所 9.76 200,000 渡部 信吾 6.83 140,000 ＪＡＩＣ─ＩＦ４号投資事業有限責任組合 4.68 96,000 従業員持ち株会 3.33 68,200 次世代経営者応援基金２００５投資事業有限責任組合 1.95 40,000 告野 崇 1.78 36,400 高田 憲治 1.66 34,000 ≪監査人≫ 三優監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年１２月３日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１３年１２月４日から１２月１０日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年１２月１１日 ≪申込期間≫ ２０１３年１２月１２日から１２月１６日 (以上、2013年11月15日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
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