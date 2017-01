米金融・債券市場＝国債相場横ばい、「イエレン買い」一服

[ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 99*06.00=3.7956% 前営業日終盤 97*02.50=3.7894% 10年債 米東部時間17時05分 100*13.00=2.7033% 前営業日終盤 100*16.00=2.6926% 5年債 米東部時間17時05分 99*17.50=1.3449% 前営業日終盤 99*19.75=1.3300% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.25=0.2942% 前営業日終盤 99*29.25=0.2940% 15日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。金融緩和は当面維持され る公算が大きいとするイエレン副議長の発言を受けた前日までの買いが、この日は一服し た。 比較的薄商いのなか、10年債 はほぼ変わらず、利回りは2.703% 。 30年債 は2/32高、利回りは3.797%。 RWプレスプリッチ(ニューヨーク)の国債・政府機関債トレーディング部長、ラリ ー・ミルスタイン氏は「イエレン氏のハト派発言で株式がしっかりで推移するなか、債券 への買い意欲はやや薄れた」と述べた。 前週末の強い雇用統計で国債相場は大きく値下がりしたが、週間では雇用統計に伴う 下げの3分の1程度を取り戻した格好。10年債、30年債利回りは週間でいずれも4ベ ーシスポイント(bp)低下する勢い。 この日発表された経済指標では、10月の鉱工業生産が公益事業や鉱業の落ち込みで 前月比0.1%減少したほか、11月のニューヨーク州製造業業況指数も半年ぶりのマイ ナスに低下するなど、今後の金融緩和継続を正当化する内容となった。 米短期金融市場では、レポ取引の翌日物金利がこの日0.14─0.18%と約3週 間ぶりの高水準となった。今週は700億ドルの四半期定例入札(クオータリーリファン ディング)を消化したことから、国債購入に向け資金需要が拡大したものとみられている 。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバルリサーチの調べによると、直近 の週の世界の債券ファンド動向は27億ドルの資金流出となり、これで今年6月以降の流 出額は850億ドルに達した。 Tボンド先物12月限 は132─17/32と変わらず。 Tノート先物12月限 は2.50/32安の126─24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -9.50 (-3.00)