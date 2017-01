〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 18日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【11月18日―11月22日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 18 November, 2013 0130 中国:10月中国新築住宅価格 - 0900 ユーロ圏:9月ユーロ圏経常収支(ECB) - (季調前、10億ユーロ) N/A 12.0 1000 ユーロ圏:9月ユーロ圏貿易収支(統計局) - (10億ユーロ) N/A 7.1 1400 米:9月対米証券投資(財務省) - 1500 米:11月米住宅建設業者指数(NAHB) - (指数) 55 55 Tuesday, 19 November, 2013 0200 中国:10月対中国海外直接投資 (商務省) - 1000 独:11月独景気期待指数(ZEW) - (景気期待指数) 54.0 52.8 (現況指数) 31.0 29.7 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1330 米:第3・四半期雇用コスト指数(労働省) - (前期比、%) 0.5 0.5 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - Wednesday, 20 November, 2013 0700 独:10月生産者物価指数(連邦統計庁) - (前月比、%) 0.0 0.3 (前年比、%) -0.6 -0.5 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1330 米:10月小売売上高(商務省) - (前月比、%) 0.1 -0.1 (自動車除く/前月比、%) 0.1 0.4 1330 米:10月消費者物価指数(労働省) - (指数/前月比、%) 0.0 0.2 (指数/前年比、%) 1.0 1.2 (コア指数/前月比、%) 0.1 0.1 (コア指数/前年比、%) 1.7 1.7 1500 米:9月企業在庫(商務省) - (前月比、%) 0.3 0.3 1500 米:10月米中古住宅販売(全米リアルター協会) - (年率、100万戸) 5.15 5.29 Thursday, 21 November, 2013 0145 中国:11月製造業PMI速報値(HSBC) - 0858 ユーロ圏:11月総合PMI速報値 - (指数) 52.0 51.9 ユーロ圏:11月製造業PMI速報値 - (指数) 51.5 51.3 ユーロ圏:11月サービス部門PMI速報値 - (指数) 51.9 51.6 (10月改定) 1330 米:新規失業保険申請件数(労働省) - (11/16までの週、1000件) 335 339 1330 米:10月卸売物価指数(労働省) - (指数/前月比、%) -0.2 -0.1 (コア指数/前月比、%) 0.1 0.1 1358 米:11月米製造業PMI速報値(マークイット) - (指数) 52.4 51.8 (10月改定) 1500 米:11月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 15.5 19.8 Friday, 22 November, 2013 0700 独:第3・四半期GDPの詳細(連邦統計庁) - (前期比、%) 0.3 0.3 (前年比、%) N/A 1.1 (速報値) 0900 独:11月独IFO業況指数 - (業況指数) 107.7 107.4 (現況指数) 111.6 111.3 (期待指数) 104.0 103.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【11月18日―11月22日の海外行事予定】 Monday, 18 November, 2013 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 1715 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演(ニューヨーク州フラッシング) - 国内経 済情勢について 1830 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ペンシルベニア州フィラデルフ ィア) - 経済見通しについて Tuesday, 19 November, 2013 0030 豪:中銀理事会議事録 - 0045 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演(ミネソタ州ミネアポリス) - 「T oo Big to Fail: the Need for Metrics」 1630 米:財務省4週間物TB入札 - 1900 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 1915 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 19 Nov Q3 2014 Best Buy Co., Inc. 19 Nov Q3 2013 The Home Depot, Inc. Wednesday, 20 November, 2013 中国・EU戦略対話(北京) - 中国側は楊潔チ国務委員、EU側はアシュトン欧州委副 委員長兼外交安全保障上級代表 0000 米:バーナンキFRB議長が講演(ワシントン) - National Economists Club Annual M embers Dinner にて(現地時間19日) 0930 英:11月の英金融政策委員会の議事録 - 1500 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会見に参加(ニューヨーク) - リポート「The R ole of For-Profit Institutions in Higher Education」の発表および地域経済に関する 会見 1710 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー(シカゴ) - 1900 米:10月29─30日の米FOMC議事録発表 - 海外主要企業決算発表予定 - 20 Nov Q3 2013 J C Penney Co Inc 20 Nov Q3 2013 Lowe`s Companies < LOW.N> Thursday, 21 November, 2013 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表なし) - 中国・EU首脳会談(北京) - ファンロンパイEU大統領が李克強中国首相、習近平・中 国国家主席と会談 0905 豪:スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating 」 1005 ユーロ圏:ドラギECB総裁が講演(ベルリン) - 1330 米:10月卸売物価指数(労働省) - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省2・5・7年債入札条件 - 1730 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演(ノースカロライナ州アシュボロ) - 経済見通しについて 18:00 米:財務省インフレ指数連動10年債入札 1800 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(アーカンソー州ロジャース) - 米経 済と金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 21 Nov Q3 2013 Gap Inc. 21 Nov Q3 2013 Target Corp. Friday, 22 November, 2013 ドラギECB総裁が基調講演(フランクフルト) - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 1340 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演(パリ) - 「Banking Supervision 」