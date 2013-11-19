UPDATE 1-ジャパンエクセレント 、期間5年の投資法人債発行条件を決定＝利率0.46％

［東京 １８日 ロイター］ - みずほ証券によると、ジャパンエクセレント投資法 人 は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定した。発行額５０億 円。 利率 ０．４６％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋５ベーシスポイント程度 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 ジャパンエクセレント 募集期間 １１月１９日 投資法人第５回投資法人債 払込日 １１月２５日 発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 下記参照 利率 ０．４６％ 財務代理人 みずほ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 応募者利回り ０．４６０％ 償還日 ２０１８年１１月 ２日 利払日 ５月、１１月の各 ４日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：みずほ証券 野村証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証３５ 野村証１５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 (星 裕康)