UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

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(内容を追加しました) ［東京 １８日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１８日―１１月２２日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 18 November, 2013 0900 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 12.0 1000 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 7.1 1400 米：９月対米証券投資（財務省） - 1500 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） 55 55 Tuesday, 19 November, 2013 0200 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 1000 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 54.0 52.8 （現況指数） 31.0 29.7 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - （前期比、％） 0.5 0.5 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 0700 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） -0.6 -0.5 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１０月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.1 0.4 1330 米：１０月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.0 0.2 （指数／前年比、％） 1.0 1.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1500 米：９月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.3 1500 米：１０月米中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.15 5.29 Thursday, 21 November, 2013 0145 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.0 51.9 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.5 51.3 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.9 51.6 （10月改定） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／１６までの週、１０００件） 335 339 1330 米：１０月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） -0.2 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 1358 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） 52.4 51.8 （10月改定） 1500 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 15.5 19.8 Friday, 22 November, 2013 0700 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （速報値） 0900 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 107.7 107.4 （現況指数） 111.6 111.3 （期待指数） 104.0 103.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１８日―１１月２２日の海外行事予定】 Monday, 18 November, 2013 0600 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁の講演内容発表 - ボストン地区連銀がアブ ダビでの国際決済銀行（ＢＩS）会合での講演内容をウェブサイトに掲載 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1715 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州フラッシング） - 国内経 済情勢について 1830 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州フィラデルフ ィア） - 経済見通しについて Tuesday, 19 November, 2013 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0045 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「T oo Big to Fail: the Need for Metrics」 1345 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） - 「Prospects for the U.S. Economy」 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1900 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 1915 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 19 Nov Q3 2014 Best Buy Co., Inc. 19 Nov Q3 2013 The Home Depot, Inc. Wednesday, 20 November, 2013 中国・ＥＵ戦略対話（北京） - 中国側は楊潔チ国務委員、ＥＵ側はアシュトン欧州委副 委員長兼外交安全保障上級代表 0000 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual M embers Dinner にて（現地時間１９日） 0930 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 1500 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会見に参加（ニューヨーク） - リポート「The R ole of For-Profit Institutions in Higher Education」の発表および地域経済に関する 会見 1710 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー（シカゴ） - 1900 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 海外主要企業決算発表予定 - 20 Nov Q3 2013 J C Penney Co Inc 20 Nov Q3 2013 Lowe`s Companies < LOW.N> Thursday, 21 November, 2013 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - 中国・ＥＵ首脳会談（北京） - ファンロンパイＥＵ大統領が李克強中国首相、習近平･中 国国家主席と会談 0905 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating 」 1005 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） - 1445 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - 「Over-the-Counter Derivative Ma rket Infrastructure Reform」 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1730 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州アシュボロ） - 経済見通しについて 18:00 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州ロジャース） - 米経 済と金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 21 Nov Q3 2013 Gap Inc. 21 Nov Q3 2013 Target Corp. Friday, 22 November, 2013 ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 1340 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（パリ） - 「Banking Supervision 」 1715 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - シャドーバンキングについて
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