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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月１８日―２５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Monday, 18 November, 2013 0900 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 12.0 1000 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 7.1 1400 米：９月対米証券投資（財務省） - 1500 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） 55 55 Tuesday, 19 November, 2013 0200 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 1000 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 54.0 52.8 （現況指数） 31.0 29.7 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - （前期比、％） 0.5 0.5 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 0700 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） -0.6 -0.5 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１０月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.1 0.4 1330 米：１０月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.0 0.2 （指数／前年比、％） 1.0 1.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1500 米：９月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.3 1500 米：１０月米中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.15 5.29 Thursday, 21 November, 2013 0145 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.0 51.9 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.5 51.3 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.9 51.6 （10月改定） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／１６までの週、１０００件） 335 339 1330 米：１０月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） -0.2 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 1358 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） 52.4 51.8 （10月改定） 1500 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 15.5 19.8 Friday, 22 November, 2013 0700 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （速報値） 0900 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 107.7 107.4 （現況指数） 111.6 111.3 （期待指数） 104.0 103.6 Monday, 25 November, 2013 1500 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 101.6 （前月比、％） N/A -5.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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