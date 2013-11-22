UPDATE 1-丸紅 、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.360％

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［東京 ２２日 ロイター］ - みずほ証券によると、丸紅 は 、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額２００億円。 利率 ０．３６０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２９６回国債利回り＋１７ベーシスポイント（ｂｐ） 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 丸紅 払込期日 １１月２８日 第９９回国内普通社債 各社債の金額 １億円 発行額 ２００億円 主幹事 みずほ証券 期間 ５年 岡三証券 利率 ０．３６０％ シティグループ証券 発行価格 １００円 財務代理人 みずほ銀行 応募者利回り ０．３６０％ 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ） 償還日 ２０１８年１１月２８日 Ａ─（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ５月、１１月の各２８日 募集期間 １１月２２日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証１２０ 岡三証５０ シティグループ証３０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 (片山直幸)
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