19日の国内・海外経済指標と行事予定

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(11月19日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 日本：閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） - 1400 日本 日本経済研究センター セミナー - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外指標など Monday, 18 November, 2013 0600 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁の講演内容発表 - ボストン地区連銀がアブ ダビでの国際決済銀行（ＢＩS）会合での講演内容をウェブサイトに掲載 0900 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1000 ユーロ圏：９月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 1400 米：９月対米証券投資（財務省） - 1500 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1715 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州フラッシング） - 国内経 済情勢について 1830 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州フィラデルフ ィア） - 経済見通しについて Tuesday, 19 November, 2013 トルコ：中銀理事会 - 南ア：中銀金融政策委員会（２１日まで） - スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - ロサンゼルス自動車ショー（一般公開は２２日─１２月１日） ＯＥＣＤが経済見通し発表 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0045 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「T oo Big to Fail: the Need for Metrics」 0200 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 1000 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 1345 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） - 「Prospects for the U.S. Economy」 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1900 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 1915 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 19 Nov Q3 2014 Best Buy Co., Inc. 19 Nov Q3 2013 The Home Depot, Inc.
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