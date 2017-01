米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢの緩和継続観測で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時00分 99*30.50=3.7526% 前営業日終盤 99*06.00=3.7956% 10年債 米東部時間16時00分 100*24.50=2.6622% 前営業日終盤 100*13.00=2.7033% 5年債 米東部時間16時00分 99*23.00=1.3088% 前営業日終盤 99*17.50=1.3449% 2年債 米東部時間16時00分 99*30.00=0.2822% 前営業日終盤 99*29.25=0.2942% 18日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)がイエ レン次期議長の下で量的緩和策を維持するとの見方が引き続き相場を支えている。 ただ株価が終盤近くまで堅調に推移し国債への逃避買いが鈍ったことから、上げは限 定的となった。 株式市場ではダウとS&P総合500種が過去最高値を更新。一時ダウが1万600 0ドル台に、S&P総合500種も1800台に乗せた。 指標10年債 は8/32高。利回りが2.678%。前営業日終盤の2 .7070%から低下した。 30年債 は17/32高。利回りは3.769%。前営業日終盤は3. 7990%だった。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツによると、この日実施さ れた3カ月と6カ月物Tビル入札は、3カ月物の需要が7月以来の低さとなった。 Tボンド先物12月限 は15/32高の133。 Tノート先物12月限 は09/32高の127─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (+0.75)