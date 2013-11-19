20日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月20日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - All Day 日本：東京モーターショー（一般公開は２３日から） - 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 予想 輸出：＋16.5％、輸入：＋19.0％ 、貿易赤字：8135億円 1000 日本：三井化学 定例社長会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：与党税制協議会 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：自民党税制調査会総会 - ●海外指標など Tuesday, 19 November, 2013 トルコ：中銀理事会 - 南ア：中銀金融政策委員会（２１日まで） - スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0045 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「T oo Big to Fail: the Need for Metrics」 0200 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - 1000 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1000 ＯＥＣＤ経済見通し - グリア事務総長らが会見 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 1345 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） - 「Prospects for the U.S. Economy」 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1900 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 1915 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 海外主要企業決算発表予定 - 19 Nov Q3 2014 Best Buy Co., Inc. 19 Nov Q3 2013 The Home Depot, Inc. Wednesday, 20 November, 2013 中国・ＥＵ戦略対話（北京） - 中国側は楊潔チ国務委員、ＥＵ側はアシュトン欧州委副 委員長兼外交安全保障上級代表 ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0000 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual M embers Dinner にて（現地時間１９日） 0700 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - 0930 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１０月小売売上高（商務省） - 1330 米：１０月消費者物価指数（労働省） - 1500 米：９月企業在庫（商務省） - 1500 米：１０月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1500 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会見に参加（ニューヨーク） - リポート「The R ole of For-Profit Institutions in Higher Education」の発表および地域経済に関する 会見 1710 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー（シカゴ） - 1900 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 海外主要企業決算発表予定 - 20 Nov Q3 2013 J C Penney Co Inc 20 Nov Q3 2013 Lowe`s Companies < LOW.N>