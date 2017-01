UPDATE 2-米金融・債券市場＝反落、欧州国債の下落や社債発行見通しが重し

(レートを更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 99*01.00=3.8044% 前営業日終盤 99*28.00=3.7570% 10年債 米東部時間17時05分 100*10.50=2.7122% 前営業日終盤 100*23.50=2.6657% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.75=1.3565% 前営業日終盤 99*22.25=1.3138% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.25=0.2943% 前営業日終盤 99*30.00=0.2822% 19日の米金融・債券市場では国債価格が反落。欧州国債の下落や今週予定されてい る一連の社債発行の影響で、米国債の需要が後退した。 11月の独ZEW景気期待指数が前月から上昇し2009年10月以来約4年ぶりの 高水準となったことを受けて、相場は序盤から軟調となった。 20日に主要経済指標の発表を控えて様子を見る動きから、利回りは狭いレンジで推 移した。 指標10年債利回り は09/32安。利回りは前日終盤から3ベーシス ポイント(bp)上昇し2.710%となった。 30年債利回り は19/32安。利回りは3bp上昇し3.799%。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週は高格付けを付与されている企業が 少なくとも200億ドルの社債を発行するとみられている。 ニューヨーク連銀は国債買い切りオペで、2021年5月15日から2023年8月 15日までに償還を迎える国債31億7100万ドルを買い入れた。 コロンビア・マネジメントのシニア金利ストラテジスト、ザック・パンドル氏は現在 の相場について、かなり適正水準にあるとの見方を示した。 イエレン連邦準備理事会(FRB)副議長は上院議員への書簡で、失業率もしくはイ ンフレ率がFRBの基準値に到達した後も、金融政策は長期間かなり緩和的な状態が続く 公算が大きいと指摘。失業率の基準値到達が政策対応への引き金にはならないとの見方を 示した。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、債券買い入れについて、現段階では効果が費用を 大きく上回っているとの認識を示した。 デリバティブ市場では、FRBが少なくとも2015年まで政策金利を超低水準に据 え置くとの見方が、ボラティリティや借り入れコストの上昇を抑えてきた。 10年物金利スワップレート と米10年債利回りの格差であるスワ ップスレッドは終盤5.25bpと、前日から0.75bp縮小した。一時4.00bp まで縮小し10か月ぶり水準となった。 市場関係者は、19日夜のバーナンキFRB議長の講演に注目している。 20日は10月の米小売売上高、消費者物価指数(CPI)、中古住宅販売などの主 要経済指標のほか、10月29―30日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の発表 が予定されており、投資家の注目を集めている。 Tボンド先物12月限 は17/32安の132―15/32。 Tノート先物12月限 は10/32安の126─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (-2.00)