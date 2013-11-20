ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - Time Unknown 中国・ＥＵ戦略対話（北京） - 中国側は楊潔チ国務委員、ＥＵ側はアシュトン欧州委副委員長兼外交安全保障上級代表 All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 All Day 日本：東京モーターショー（プレスデーは２０、２１日。一般公開は２３日から） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 サマーズ元米財務長官が講演 - 「米経済運営の今後」 0415 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 - 現在の経済情勢や金融政策について 0850 日本：10月貿易統計（財務省） -

0900 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual Members Dinner にて（現地時間１９日） 1000 日本：三井化学 定例社長会見 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：与党税制協議会 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：自民党税制調査会総会 - 1600 独：１０月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 21 November, 2013 All Day 日本：東京モーターショー（プレスデーは２０、２１日。一般公開は２３日から） - Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown 日本 金融政策決定会合（日銀） - 日銀金融政策決定会合 Time Unknown 南ア：中銀金融政策発表 - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown 中国・ＥＵ首脳会談（北京） - ファンロンパイＥＵ大統領が李克強中国首相、習近平･中国国家主席と会談 Time Unknown 柏崎刈羽原発６、７号機新規制基準適合性審査会合初回会合 - 0000 米：９月企業在庫（商務省） - 0000 米：１０月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会見に参加（ニューヨーク） - リポート「The Role of For-Profit Institutions in Higher Education」の発表および地域経済に関する会見 0210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー（シカゴ） - 0400 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 シンガポール：第３・四半期ＧＤＰ改定値（通産省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1805 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating」 1905 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月卸売物価指数（労働省） - 2258 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2345 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - 「Over-the-Counter Derivative Market Infrastructure Reform」 Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0000 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州アシュボロ） - 経済見通しについて 0250 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州ロジャース） - 米経済と金融政策について 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 1020 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - 2240 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（パリ） - 「Banking Supervision」 Saturday, 23 November, 2013 0215 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - シャドーバンキングについて Monday, 25 November, 2013 Time Unknown ユーロプレース・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田日銀総裁、ノワイエ仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 1300 日本：黒田日銀総裁・ノワイエ仏中銀総裁の講演と対談（パリ・ユーロプラス、帝国ホテル） - 1530 日本：経団連会長会見 - 1600 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - ２５日から２８日の間に発表予定 Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月３１日分） - 日銀金融政策決定会合議事要旨 １０月３１日分 0850 日本 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） - １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から２９日の間に発表予定 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１０月住宅着工件数（商務省） - 2230 米：９月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2300 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 27 November, 2013 Time Unknown 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown タイ：中銀金融政策委員会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0000 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0900 中尾アジア開発銀行総裁が同研究所の年次総会であいさつ - 1030 日本：白井日銀審議委員講演（徳島） - 1400 日本：白井日銀審議委員会見（徳島） - 1800 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - 2230 米：１０月耐久財受注（商務省） - 2345 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 米国：感謝祭 - 休場 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間２７日 Time Unknown 英：中銀金融安定化報告 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0000 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：１０年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ改定値 - 1755 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - Friday, 29 November, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１1月調査 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：１０月全国・１１月東京都区部消費者物価（総務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等 - 1645 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） - 2100 インド：７─９月期ＧＤＰ - Sunday, 01 December, 2013 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1000 中国：１１月ＰＭＩ（国家統計局） - 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） - Monday, 02 December, 2013 0850 日本：７─９月法人企業統計 - 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1345 日本：黒田日銀総裁記者会見（名古屋） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 - 1828 英：１１月製造業ＰＭＩ - 2250 仏：国債入札 - 2258 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：11月自動車販売台数 - 0000 米：１０月建設支出（商務省） - 0000 米：１１月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） - 1000 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1030 日本：１０月毎月勤労統計（厚労省） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 1900 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - 1045 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1700 日本：アステラス製薬 社長会見 - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 - 1828 英：１１月総合／サービス部門ＰＭＩ - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2230 米：１０月貿易収支（商務省） - Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 仏：国債入札 - All Day タイ：国王誕生日 - 休場 0000 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0000 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米:１１月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 2130 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2215 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（フロリダ州フォート・ローダーデール） - 経済と金融政策について 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2230 米：第３・四半期企業利益（商務省） - Friday, 06 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 1645 仏：１０月貿易収支（税関） - 2000 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - 2230 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：１１月雇用統計（労働省） - 2355 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 07 December, 2013 0500 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 1100 日本 黒田日銀総裁講演 - 黒田日銀総裁が東大院主催イベントで講演 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計 - Monday, 09 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0830 日本：１２月ロイター短観 - 0850 日本：１０月経常収支（財務省） - 0850 日本：７─９月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） - 1030 中国：１１月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1600 独：１０月貿易収支（連邦統計庁） - 2000 独：１０月鉱工業生産（経済技術省） - 2250 仏：国債入札 - Tuesday, 10 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：憲法記念日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） - 0700 日本：１２月ロイター企業調査 - 0850 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０─１２月法人企業景気予測調査 - 1400 日本：１１月消費動向調査（内閣府） - 1430 中国：１１月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1645 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月英貿易収支（国立統計局） - 1900 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 11 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0000 米：１０月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：１０月機械受注（内閣府） - 1600 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１１月財政収支（財務省） - 1645 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１１月輸出入物価（労働省） - 2230 米：１１月小売売上高（商務省） - Friday, 13 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：１０月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動５年入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 1330 日本：１０月鉱工業生産確報（経産省）） - Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 18 December, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0850 日本：１１月貿易統計（財務省） - 1030 中国：１１月中国新築住宅価格 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 19 December, 2013 0300 米：財務省７年債入札 - 0400 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0430 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 20 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月外国投信概況 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - Tuesday, 24 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 英：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 独仏：クリスマスイブ - 半日取引 All Day ブラジル：クリスマスイブ - 休場 All Day 香港：クリスマスイブ - 半日取引 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 25 December, 2013 All Day 米：クリスマス - 休場 All Day 英：クリスマス - 休場 All Day 独仏：クリスマス - 休場 All Day 豪：クリスマス - 休場 All Day シンガポール：クリスマス - 休場 All Day ブラジル：クリスマス - 休場 All Day インド：クリスマス - 休場 All Day 韓国：クリスマス - 休場 All Day 香港：クリスマス - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 26 December, 2013 All Day 独仏：ボクシングデー - 休場 All Day 英：ボクシングデー - 休場 All Day 豪：ボクシングデー - 休場 All Day 香港：ボクシングデー - 休場 1400 日本：１１月住宅着工戸数（国交省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：１１月商業販売統計経産省） - 0850 日本：１１月鉱工業生産速報（経産省）） - 1030 日本：１１月毎月勤労統計（厚労省） - Monday, 30 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 All Day タイ：特別休日 - 休場 Tuesday, 31 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day ロシア：大晦日 - 休場 All Day タイ：大晦日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） -