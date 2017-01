21日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月21日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日本:東京モーターショー(プレスデーは20、21日。一般公開は23日から) - Time Unknown 日本 金融政策決定会合(日銀) - Time Unknown 柏崎刈羽原発6、7号機新規制基準適合性審査会合初回会合 - 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:2年利付国債(12月債)の発行予定額等 - ●海外指標など Wednesday, 20 November, 2013 中国・EU戦略対話(北京) - 中国側は楊潔チ国務委員、EU側はアシュトン欧州委副 委員長兼外交安全保障上級代表 ブラジル:黒人尊厳日 - 休場 0700 独:10月生産者物価指数(連邦統計庁) - 0930 英:11月の英金融政策委員会の議事録 - 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1330 米:10月小売売上高(商務省) - 1330 米:10月消費者物価指数(労働省) - 1500 米:9月企業在庫(商務省) - 1500 米:10月中古住宅販売(全米リアルター協会) - 1500 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会見に参加(ニューヨーク) - リポート「The R ole of For-Profit Institutions in Higher Education」の発表および地域経済に関する 会見 1710 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁インタビュー(シカゴ) - 1900 米:10月29─30日の米FOMC議事録発表 - 海外主要企業決算発表予定 - 20 Nov Q3 2013 J C Penney Co Inc 20 Nov Q3 2013 Lowe`s Companies < LOW.N> Thursday, 21 November, 2013 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表なし) - 南ア:中銀金融政策発表 - スペイン:国債入札 - 中国・EU首脳会談(北京) - ファンロンパイEU大統領が李克強中国首相、習近平・中 国国家主席と会談 米:上院銀行委員会がイエレン氏のFRB議長承認の是非について採決 - 0000 シンガポール:第3・四半期GDP改定値(通産省) - 0145 中国:11月製造業PMI速報値(HSBC) - 0858 ユーロ圏:11月製造業PMI速報値 - 0858 ユーロ圏:11月総合PMI速報値 - 0858 ユーロ圏:11月サービス部門PMI速報値 - 0905 豪:スティーブンス中銀総裁が講演 - 「The Australian dollar: 30 years of floating 」 1005 ユーロ圏:ドラギECB総裁が講演(ベルリン) - 1330 米:新規失業保険申請件数(労働省) - 1330 米:10月卸売物価指数(労働省) - 1358 米:11月米製造業PMI速報値(マークイット) - 1445 米:パウエルFRB理事が講演(ニューヨーク) - 「Over-the-Counter Derivative Mar ket Infrastructure Reform」 1500 米:11月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省2・5・7年債入札条件 - 1730 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演(ノースカロライナ州アシュボロ) - 経済見通しについて 1750 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(アーカンソー州ロジャース) - 米経 済と金融政策について 1800 米:財務省インフレ指数連動10年債入札 - 海外主要企業決算発表予定 - 21 Nov Q3 2013 Gap Inc. 21 Nov Q3 2013 Target Corp.