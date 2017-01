UPDATE 2-米金融・債券市場＝下落、米ＦＯＭＣ議事録受けイールドカーブスティープ化

(アナリストのコメントを追加しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*03.00=3.9155% 前営業日終盤 99*01.00=3.8044% 10年債 米東部時間17時05分 99*17.00=2.8041% 前営業日終盤 100*10.50=2.7122% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.25=1.3796% 前営業日終盤 99*15.75=1.3565% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.25=0.2783% 前営業日終盤 99*29.25=0.2943% 20日の米金融・債券市場では国債価格が下落。同日発表された米連邦公開市場委員 会(FOMC)議事録で、資産買い入れを終了した後も連邦準備理事会(FRB)は数年 間にわたり政策金利を超低水準に据え置くとの見方が確認され、短期債と長期債の利回り 格差が2年超ぶり水準に拡大した。 指標10年債 は24/32安。利回りは2.80%。前日終盤時点の2 .71%から上昇し9月18日以来の水準となった。 30年債 は1―13/32安。利回りは3.88%。前日は3.80% から上昇し9月11日以来の水準となった。 5年債 は1/32安。利回りは1.37%。一時1.31%まで低下した 。前日は1.36%だった。 10年債と30年債は、10月29─30日のFOMC議事録を受けて下げ幅を拡大 した。議事録で、経済の伸びによって正当化されれば、今後数回の会合のいずれかで資産 買い入れ縮小を決定できる、と一部のメンバーが認識していたことが明らかになった。 一方、短期債は上昇した。市場関係者の間で、FRBは少なくとも2016年まで政 策金利を超低水準に据え置くとの見方が広がった。 5年債と30年債の利回り格差は255bpに拡大、2011年9月以来の水準とな った。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は、FRBが、 債券買い入れ縮小は必ずしも利上げに結びつかないとの見方に市場を誘導しようとしてい ることは明らかだとの見方を示した。 ピアポイント証券の首席エコノミスト、ステファン・スタンレー氏は、FRBがある 時点で買い入れを縮小するのは確かだとしたうえで「12月に縮小したい意向であれば、 FRBは恐らくこれまでにそれを示唆する一段のガイダンスを与えているだろう」と述べ た。 同氏は政府機関の一時閉鎖は、FRBの予想以上に強い短期的なマイナス要因になっ たとの見方を示した。ただFRBメンバーは、政府機関の閉鎖が長期的に経済を脅かすこ とはないと考えている、と指摘した。 市場関係者によると、イールドカーブのフラットニングトレードで利益を得ていた向 きがイールドカーブのスティープ化を受けてストップロスの売りに動いたことで、長期債 の下げが加速した。 FOMC議事録発表に先立ち、セントルイス地区連銀のブラード総裁が、11月の雇 用統計が堅調なら12月に債券買い入れを縮小する見通しは高まると発言したことを受け 、利回りは上昇した。 Tボンド先物12月限 は1―14/32安の131―01/32。 Tノート先物12月限 は12/32安の126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.25 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -12.25 (-1.25)