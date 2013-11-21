UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝11本、113億3561万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型） 国際投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：６７８万円 販売会社：三井住友銀行 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ａコース（為替リスク抑制型） 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円かつ合計で１０００億円 設定額：Ａコース１９億３１７２万円／Ｂコース３４億６８７２万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）米ドルコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）ユーロコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）豪ドルコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）ブラジル・レアルコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）メキシコ・ペソコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）トルコ・リラコース 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円かつ合計で１０００億円 設定額：合計５９億１８３８万円 米ドルコース１７億９７９５万円／ユーロコース２億２２４０万円／豪ドルコース６億４６６８万円 ／ブラジル・レアルコース２８億６７９８万円／メキシコ・ペソコース２億７５７３万円 ／トルコ・リラコース１億０７５３万円／マネープール・ファンド１０万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 日本Ｊリートオープン（１年決算型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：三縁証券
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