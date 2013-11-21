22日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月22日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議・閣議後会見 - 0830 衆議院財務金融委員会─ 1020 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1715 日本：政労使会議 1820 月例経済報告関係閣僚会議 1920 日本：甘利経済再生相会見 ●海外指標など ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Thursday, 21 November, 2013 南ア：中銀金融政策発表 - スペイン：国債入札 - 中国・ＥＵ首脳会談（北京） - ファンロンパイＥＵ大統領が李克強中国首相、習近平･中 国国家主席と会談 0858 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 0905 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（シドニー） - 「The Australian dollar: 30 years of floating」 1005 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） - 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：１０月卸売物価指数（労働省） - 1358 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 1445 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - 「Over-the-Counter Derivative Mar ket Infrastructure Reform」 1500 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1500 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長承認の是非について採決 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1730 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州アシュボロ） - 経済見通しについて 1750 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州ロジャース） - 米経 済と金融政策について 1800 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 海外主要企業決算発表予定 - 21 Nov Q3 2013 Gap Inc. 21 Nov Q3 2013 Target Corp. Friday, 22 November, 2013 ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0700 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 0900 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - 1340 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（パリ） - 「Banking Supervision 」 1715 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - シャドーバンキングについて