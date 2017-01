米金融・債券市場＝小幅高、弱い一部指標で量的緩和縮小懸念が緩和　　

[ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時05分 97*15.00=3.8938% 前営業日終盤 97*03.00=3.9155% 10年債 米東部時間16時05分 99*21.00=2.7897% 前営業日終盤 99*17.00=2.8041% 5年債 米東部時間16時05分 99*14.50=1.3648% 前営業日終盤 99*12.25=1.3796% 2年債 米東部時間16時05分 99*30.50=0.2743% 前営業日終盤 99*30.25=0.2783% 21日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。連邦準備理事会(FRB)が量的 緩和縮小に踏み切る可能性を見極める動きが強まるなか、弱いフィラデルフィア地区連銀 業況指数が縮小懸念を和らげた。 この日発表された他の米経済指標やFRB当局者の発言は、量的緩和縮小に関する明 確な手掛かりとはならなかった。 指標10年債 は1/32高。利回りが2.788%。前日終盤は2.7 91%だった。 30年債 は7/32高。利回りは3.892%。前日終盤は3.905 %だった。 Tボンド先物12月限 は08/32高の131―09/32。 Tノート先物12月限 は変わらずの126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -11.50 (+0.25)