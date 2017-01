UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅高、弱い一部指標で量的緩和縮小懸念が緩和

(内容を追加しレートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*17.50=3.8893% 前営業日終盤 97*03.00=3.9155% 10年債 米東部時間17時05分 99*21.50=2.7878% 前営業日終盤 99*17.00=2.8041% 5年債 米東部時間17時05分 99*14.50=1.3648% 前営業日終盤 99*12.25=1.3796% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.50=0.2743% 前営業日終盤 99*30.25=0.2783% 21日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。連邦準備理事会(FRB)が量的 緩和縮小に踏み切る可能性を見極める動きが強まるなか、弱いフィラデルフィア地区連銀 業況指数が縮小懸念を和らげた。 他の米経済指標やFRB当局者の発言は、量的緩和縮小に関する明確な手掛かりとは ならなかった。 指標10年債 は1/32高。利回りが2.788%。前日終盤は2.7 91%だった。 30年債 は7/32高。利回りは3.892%。前日終盤は3.905 %だった。 11月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数が5月以来の低水準となり、市場 予想を大きく下回った。 一方、米新規失業保険申請件数は減少し、労働市場が力強さを増している可能性を示 唆した。 他の指標では、11月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が8カ月ぶり の高水準となる反面、10月の卸売物価指数(PPI)が4月以来の大幅な低下となった 。 アクション・エコノミクスの債券分析部門マネジングディレクター、キム・ルパート 氏は、フィラデルフィア地区連銀製造業業況指数が、失業保険申請件数の堅調な内容を相 殺する結果になったと指摘。指標から強い傾向が読み取れず、投資家は判断しかねている とし「方向性に関する新たな材料が得られるまではレンジ取引になる」との見方を示した 。 この日はセントルイス地区連銀のブラード総裁とリッチモンド地区連銀のラッカー総 裁が発言。 ブラード総裁は、インフレ上昇リスクを踏まえても、これまでのところ上昇リスクは 見られないことから、現段階では債券買い入れを継続しなければならないと述べた。 ラッカー総裁は、インフレ率は1―2年かけて2%の水準に近づく公算が大きいとし 、見通しが不透明なためFRBは動向を注視することが望ましいとの考えを示した。 アナリストの間では、前日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受けた下落は 行き過ぎだったとの声が聞かれる。 ED&Fマン・キャピタルの債券利回り部門共同責任者のトーマス・ディ・ガロマ氏 は「フィラデルフィア地区連銀製造業業況指数はかなり弱かったが、とにかく大幅に売ら れていた」と語った。 財務省が実施した130億ドルの9年9カ月物インフレ指数連動債(TIPS)入札 (リオープン=銘柄統合)は、最高落札利回りが0.560%となった。 ジェフェリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「10 年物TIPSとしては2011年7月以来の高水準だ」と指摘した。 Tボンド先物12月限 は08/32高の131―09/32。 Tノート先物12月限 は変わらずの126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -11.75 (unch)