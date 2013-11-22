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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月２２日―２９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 22 November, 2013 0700 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （速報値） 0900 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 107.7 107.4 （現況指数） 111.6 111.3 （期待指数） 104.0 103.6 Monday, 25 November, 2013 1500 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 101.6 （前月比、％） N/A -5.6 Tuesday, 26 November, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：９月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 90.8 89.1 （許可件数／年率、万戸） 93.5 92.6 1330 米：１０月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 92.2 -- （許可件数／年率、万戸） 93.5 -- 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.3 1400 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） N/A 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 12.8 1500 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 72.5 71.2 Wednesday, 27 November, 2013 0900 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） N/A 7.0 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 1.5 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／２３までの週、１０００件） N/A 323 1330 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.14 1330 米：１０月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） -1.5 3.8 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.3 1445 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 62.0 65.9 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） N/A 72.0 （速報値） 1500 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） N/A 0.7 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 1.2 （改定値） 0855 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A 2 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 0900 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） N/A 2.1 1000 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） N/A -0.01 （景況感指数） N/A 97.3 Friday, 29 November, 2013 0745 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.１ 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.8 0.7 1000 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） - （％） N/A 12.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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