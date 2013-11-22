25日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ユーロプラス・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田東彦日銀総裁日銀総裁 、ノワイエ仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 日本：与党税制協議会 - 1300 日本：黒田日銀総裁・ノワイエ仏中銀総裁の講演と対談 - 1530 日本：経団連会長会見 - 1730 日本：クールジャパン機構 開所レセモニー - ●海外指標など Friday, 22 November, 2013 ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0700 独：第３・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 0900 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - 1340 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（パリ） - 「Banking Supervision 」 1715 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - シャドーバンキングについて Monday, 25 November, 2013 ユーロプレース・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田日銀総裁、ノワイエ 仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 0700 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - ２５日から２８日の間に発表予定 1500 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1800 米：財務省２年債入札 -
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