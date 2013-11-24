〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２５日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月２５日―１２月１日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 25 November, 2013 1500 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 101.6 （前月比、％） 1.3 -5.6 Tuesday, 26 November, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：９月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 90.8 89.1 （許可件数／年率、万戸） 93.5 92.6 1330 米：１０月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 91.5 -- （許可件数／年率、万戸） 93.0 -- 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.3 1400 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） 0.8 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） 13.0 12.8 1500 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 72.6 71.2 Wednesday, 27 November, 2013 0900 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） 7.1 7.0 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 1.5 1.5 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／２３までの週、１０００件） 330 323 1330 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.14 1330 米：１０月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） -1.8 3.8 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.3 1445 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 60.0 65.9 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 73.3 72.0 （速報値） 1500 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.0 0.7 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 -0.3 （前年比、％） 1.3 1.2 （改定値） 0700 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.5 0.0 （前年比、％） -2.8 -2.8 0855 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） 1 2 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 0900 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.9 2.1 1000 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） N/A -0.01 （景況感指数） 98.0 97.8 Friday, 29 November, 2013 0700 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.5 -0.4 （前年比、％） N/A 0.2 0745 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.2 -0.1 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.8 0.7 1000 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） - （％） 12.2 12.2 Sunday, 01 December, 2013 0100 中国：１１月ＰＭＩ（国家統計局） - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月２５日―１１月２９日の海外行事予定】 Monday, 25 November, 2013 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1800 米：財務省２年債入札 - Tuesday, 26 November, 2013 ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - スペイン：国債入札 - イタリア：国債入札 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省５年債入札 - Wednesday, 27 November, 2013 ブラジル：中銀政策金利発表 タイ：中銀金融政策委員会 - イタリア：国債入札 - 独：国債入札 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：財務省７年債入札 - Thursday, 28 November, 2013 米：感謝祭 - 休場 イタリア：中・長期国債入札 -