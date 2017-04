UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債が上昇、イールドカーブややフラット化

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*17.00=3.8328% 前営業日終盤 97*17.50=3.8893% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.50=2.7445% 前営業日終盤 99*21.50=2.7878% 5年債 米東部時間17時05分 99*17.00=1.3485% 前営業日終盤 99*14.50=1.3648% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.00=0.2825% 前営業日終盤 99*30.50=0.2743% 22日の米金融・債券市場では長期国債が上昇。20日の連邦公開市場委員会(FO MC)議事録を受けてスティープ化していたイールドカーブが、この日はややフラット化 した。 指標10年債 は10/32高。利回りは2.750%。前日終盤時点の 2.784%から低下した。 30年債 は27/32高。利回りは3.836%。前日終盤時点では3 .884%だった。 アトランタ地区連銀のロックハート総裁は22日、CNBCとのインタビューで、連 邦準備理事会(FRB)は、12月17─18日のFOMCで資産買い入れ縮小について 検討するとの考えを示した。 カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁も、緩和縮小に関する議論が12月会合で 行われると予想するか、との記者団の質問に対し「毎回議論しており、今後も議論される と思う」と応じた。 ニューヨーク連銀は、22日実施した国債買い切りオペで、2038年5月15日 から2043年2月15日までに償還を迎える国債を15億6500万ドル買い入れた。 アナリストの間では、28日が感謝祭の祝日で休場になることもあり、来週の米国債 はレンジ取引になるとの見通しを示した。 財務省は来週25―27日に総額960億ドルの2年・5年・7年債入札を予定して いる。 Tボンド先物12月限 は20/32高の131―29/32。 Tノート先物12月限 は07/20高の126─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (+3.25)