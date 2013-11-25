UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（25日）＝8本、23億1408万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年１回決算型 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：毎月決算型４億８９９７万円／年１回決算型１億９７４８万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 米国小型株ツインアルファ（毎月分配型） 米国小型株ツインアルファ（資産成長型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：毎月分配型５億５２９０万円／資産成長型７１７２万円 販売会社：香川証券、ひろぎんウツミ屋証券、ＳＢＩ証券、丸八証券 グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型／年１回決算型） グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型／年１回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：東洋証券 、むさし証券 米国変動好金利ファンド Ａコース 米国変動好金利ファンド Ｂコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１００億円（自己設定） 設定額：Ａコース９億円／Ｂコース１億円 販売会社：楽天証券、ＳＢＩ証券、野村信託銀行
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