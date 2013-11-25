再送-26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ 東証１部・名証１部指定 ＣＤＳ 東証２部・名証２部から ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 - 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月３１日分） - 0850 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 ４０年利付国債の入札発行 - 1030 流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 ４０年利付国債の入札結果 - 1250 鉄連会長会見 - 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 25 November, 2013 1500 米：１０月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1800 米：財務省２年債入札 - Tuesday, 26 November, 2013 ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - スペイン：国債入札 - イタリア：国債入札 - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１０月住宅着工件数（商務省） - 1330 米：９月住宅着工件数（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1400 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1500 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省５年債入札 - 海外主要企業決算発表予定 - 26 Nov Q4 2013 Hewlett-Packard < HPQ.N>