〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝25日

［東京 ２５日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、ＲＳＩ（相対力指数）の ランキング（上位・下位１５位ずつ）は以下の通り。 [RSI 70以上(上位）] 8.36%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 ノーリツ鋼機 80.63 02 京三製作所 80.17 03 ダイトエレクトロン 80.10 04 東武ストア 80.04 05 千代田化工建設 79.61 06 ヤマダ電機 78.99 07 シーエーシー 78.85 08 昭光通商 78.45 09 ＫＮＴ―ＣＴ ＨＬＤＧ 78.35 10 石川製作所 77.96 11 ツルハＨＬＤＧ 77.44 12 ジェイテクト 77.42 13 伊藤園 77.35 14 東洋炭素 77.28 15 保土谷化学工業 77.25 [RSI 30以下(下位）] 1.33%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 カナモト 24.34 02 日本コンクリート工業 25.27 03 飛島建設 25.27 04 大林組 25.71 05 ネットワンシステムズ 25.99 06 鉄建建設 26.16 07 ナック 26.68 08 佐田建設 26.80 09 ＮＩＰＰＯ 27.23 10 ＭｏｎｏｔａＲＯ 27.26 11 前田道路 27.50 12 安藤・間 27.57 13 日東精工 27.76 14 住友不動産販売 28.09 15 日本高純度化学 28.09 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄数の割合