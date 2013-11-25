中国・香港株式市場・大引け＝上海続落、シノペック が下落

［香港 ２５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2186.115 10.263安 965.8億元（上海Ａ株） 高値 2209.148 安値 2181.418 前場終値 2203.471 7.093高 581.2億元（上海Ａ株） 寄り付き 2186.058 10.320安 前営業日終値 2196.378 9.388安 1023.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23732.43 36.15高 306.1億香港ドル 寄り付き 23829.97 133.69高 前営業日終値 23696.28 115.99高 648.1億香港ドル 中国株式市場は不安定な取引となる中、続落して終了した。防衛関連の銘柄が上昇し たものの、青島市の油送管爆発を受けて中国石油化工（シノペック） の株価 は下落した。 上海総合指数 終値は１０．２６３ポイント（０．４７％）安の２１８６．１ １５。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は９．３３３ポイント （０．３９％）安の２３８８．６２９で引けた。 中国が沖縄県・尖閣諸島（中国名・釣魚島）を含む東シナ海上空に防空識別圏を設定 したことが、防衛関連銘柄を押し上げた。 シノペックは香港午後終盤の取引で２．７％安。上海では４％下落して終了した。