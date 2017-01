米金融・債券市場＝国債価格がやや上昇、米住宅関連指標の悪化受け

[ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時05分 98*22.50=3.8230% 前営業日終盤 98*17.00=3.8328% 10年債 米東部時間16時05分 100*04.50=2.7337% 前営業日終盤 100*01.50=2.7445% 5年債 米東部時間16時05分 99*18.50=1.3387% 前営業日終盤 99*17.00=1.3485% 2年債 米東部時間16時05分 99*29.75=0.2866% 前営業日終盤 99*30.00=0.2825% 25日の米金融・債券市場では、住宅市場に関する統計が思わしくなかったことで、 国債価格がやや上昇した。 全米リアルター協会(NAR)が朝方発表した10月の住宅販売保留指数は前月比0 .6%低下の102.1。5カ月連続で低下し、前年12月以来の低水準を付けたことで 、米住宅市場が冷え込んでいる可能性が示された。 この日の取引では同統計が材料となったが、市場では米連邦準備理事会(FRB)が 緩和縮小に着手する時期を見極めようと雇用関連の経済指標に注目が集まっており、アナ リストの間ではFRBの緩和縮小開始時期が明確になるまで狭いレンジでの取引が続くと の見方が出ている。 今週は感謝際のため28日が休場、29日が短縮取引となるため薄商いが予想されて いる。アナリストの間では、12月6日に米労働省が発表する11月の雇用統計次第で市 場が大きく動く可能性があるとの見方が出ている。 終盤の取引で指標10年債 は4/32高。利回りは2.741%と、前 営業日終盤の2.754%から低下した。 30年債 は4/32高。利回りは3.834%。前日終盤は3.84% だった。 Tボンド先物12月限 は02/32高の131―31/32。 Tノート先物12月限 は03/20高の126─21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -10.00 (-1.50)