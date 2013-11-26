27日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 中尾アジア開発銀行総裁が同研究所の年次総会であいさつ - 1030 白井日銀審議委員講演（徳島） - 1330- 生保決算（各社20分枠） 住友生命、日生、明治安田、富国、三井、朝日 1400 白井日銀審議委員会見（徳島） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 26 November,2013 ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - スペイン：国債入札 - イタリア：国債入札 - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1400 米：９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1500 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省５年債入札 - 海外主要企業決算発表予定 - 26 Nov Q4 2013 Hewlett-Packard < HPQ.N> Wednesday, 27 November, 2013 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - タイ：中銀金融政策委員会 - イタリア：国債入札 - 独：国債入札 - 0900 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - 1330 米：１０月耐久財受注（商務省） - 1445 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1500 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：財務省７年債入札 -
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