米金融・債券市場＝国債価格が上昇、堅調な5年債入札受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間15時30分 99*06.00=3.7956% 前営業日終盤 98*23.00=3.8221% 10年債 米東部時間15時30分 100*12.50=2.7050% 前営業日終盤 100*04.50=2.7337% 5年債 米東部時間15時30分 99*22.75=1.3107% 前営業日終盤 99*18.50=1.3387% 2年債 米東部時間15時30分 99*29.00=0.2972% 前営業日終盤 (N/A) 26日の米金融・債券市場では、5年債入札で堅調な需要が見られたことで国債価格 が上昇した。 財務省が実施した総額350億ドルの5年債入札では、最高落札利回りが1.340 %となり、入札前の現物市場での5年債利回りとほぼ同等の水準となった。応札倍率は2 .61倍。 月末に向け低リスク資産に対する需要が高まっていることに加え、米連邦準備理事会 (FRB)が資産買い入れ策を終了させた後も政策金利を数年間は低水準にとどめるとの 観測が出ていることも5年債の支援要因になったとみられている。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、「ここ数カ月 、5年債に対する需要が見られた。(5年という期間は)FRBが緩和規模縮小に着手し た場合でも安全と感じることができる最長の期間となっている」としている。 財務省は27日に総額290億ドルの7年債の入札を実施し、今週予定されている一 連の国債入札を締めくくる。 今週は感謝際のため28日が休場、29日が短縮取引となるため薄商いが予想されて いる。 終盤の取引で指標10年債 は9/32高。利回りは2.70%と、前日 終盤の2.74%から低下した。 30年債 は18/32高。利回りは3.79%。前日終盤は3.84% だった。 Tボンド先物12月限 は24/32高の132―23/32。 Tノート先物12月限 は12.50/32高の127─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+0.75)