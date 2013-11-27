起債条件一覧＝11月27日現在

［東京 ２７日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃１１／２７ 北海道電力 第３１７回 A ２００億円 １０年 １．１３９％ Ｔ３３１＋５３ｂｐ １２／ ３ みずほ SMBC日興 野村 １１／２６ ＪＲ東海 第６６回 AA/Aa3 １００億円 ２０年 １．６２９％ Ｔ１４６＋１０ｂｐ １２／ ５ 三菱UFJMS SMBC日興 １１／２６ 興銀リース 第３回 A １００億円 ３年 ０．２６７％ Ｔ２８４＋１４ｂｐ １２／ ３ みずほ 岡三 しんきん １１／２２ ソフトバンク 第４４回 A‐ ５００億円 ７年 １．６８９％ Ｔ３１２＋１２８ｂｐ１１／２９ みずほ SMBC日興 大和 野村 三菱UFJMS １１／２２ 九州電力 第４２４回 A/AA‐/A3 ２００億円 １０年 １．２３３％ Ｔ３３１＋５９ｂｐ １１／２８ 三菱UFJMS 大和 みずほ １１／２２ 三井金属 第１３回 A‐ １００億円 ７年 ０．７６％ Ｌ＋１８ｂｐ １１／２８ 野村 SMBC日興 １１／２２ ゼンショーホールディングス 第１回 BBB ５０億円 ３年 ０．８５％ Ｌ＋５７ｂｐ １１／２８ SMBC日興 三菱UFJMS １１／２２ 三菱ＵＦＪ信託銀行 第５回 AA ２００億円 ５年 ０．２８５％ Ｔ２９８＋７ｂｐ １１／２８ 三菱UFJMS １１／２２ 丸紅 第９９回 A+/A‐ ２００億円 ５年 ０．３６０％ Ｔ２９６＋１７ｂｐ １１／２８ みずほ 岡三 シティＧ １１／２２ 丸紅 第１００回 A+/A‐ １００億円 ７年 ０．６１９％ Ｔ３１１＋２５ｂｐ １１／２８ みずほ SMBC日興 １１／２２ 伊藤忠商事 第７４回 AA‐ １００億円 ５年 ０．３３０％ Ｔ２９６＋１４ｂｐ １１／２９ 野村 みずほ しんきん シティＧ １１／２２ 伊藤忠商事 第７５回 AA‐ １００億円 １０年 ０．８４３％ Ｔ３３１＋２０ｂｐ １１／２９ 大和 SMBC日興 三菱UFJMS 東海東京 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／２０ 高速道路機構 第１１６回 AA+/Aa3 ３００臆円 １０年 ０．７２２％ ─ １１／２７ 注参照 １１／２０ 高速道路機構 第１１７回 AA+/Aa3 １００臆円 ３０年 １．９８０％ ─ １１／２７ 注参照 １１／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１９８回 AA+ ７０億円 ２５年 １．７３５％ ─ １１／２６ みずほ １１／８ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５９回 AA/Aa3 １８０億円 ４年 ０．２１８％ Ｔ２８９＋５ｂｐ １１／２８ 大和 三菱UFJMS メリル １１／８ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第６０回 AA/Aa3 ２７０億円 １０年 ０．６８５％ Ｔ３３１＋１０ｂｐ １１／２８ 大和 三菱UFJMS メリル ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構第１１６回債：引受事務はＳＭＢＣ日興。 ・高速道路機構第１１７回債：引受事務は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／２０ ジャパン・ホテル・リート投資法人 第２回 A‐/A ２５億円 ３年 ０．８９％ Ｌ＋６０ｂｐ １１／２６ SMBC日興 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／２２ ルノー 第１４回 A‐/BBB+ ４９６億円 ２年 １．３７％ Ｌ＋１１２ｂｐ １１／２８ 三菱UFJMS SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／２５ 高島屋 円 ４００億円 ５年 ０．０％ １４４５円 １２／１１ Ｍスタンレー シティＧ ２５０億円 ７年 ０．０％ １３４５円 １２／１１ Ｍスタンレー シティＧ １１／２１ 日本軽金属ホールディングス 円 １５０億円 ５年 ０．０％ ２００円 １２／ ９ みずほインター １１／２０ 武蔵精密工業 円 １００億円 ５年 ０．０％ ３４４１円 １２／ ６ 野村インター ＵＢＳ １１／２０ 極洋 円 ３０億円 ５年 ０．０％ ３３７円 １２／１０ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・高島屋 ユーロ円建てＣＢ：欧州を中心とする海外市場で募集。 ・日本軽金属ＨＤ 円貨建てＣＢ：スイス連邦を中心とする海外市場で募集。 ・武蔵精密工業 ユーロ円建てＣＢ：欧州を中心とする海外市場で募集。 ・極洋 円貨建てＣＢ：スイス連邦を中心とする海外市場で募集。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／２０ 住宅金融支援機構 第７９回 AAA/AAA １０６１億円 ３５年 １．０７％ Ｔ３３１＋４５ｂｐ１２／ ２ 野村 ＧＳ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル（固定）未定 ５年 未定 １００．００ １２／１９ 注参照 米ドル（変動）未定 ５年 未定 １００．００ １２／１９ 注参照 ドイツ銀行ロンドン支店 注参照 １．８５億 ３０年 ０．００ １２．３７ １１／２７ 注参照 注参照 １．８億 ３０年 ０．００ １８．４８ １１／２７ 注参照 トヨタ モーター クレジット 豪ドル １．６億 ４年 ３．６７ １００．００ １２／ ２ 注参照 スペイン開発金融公庫 円 １２７億 ３年 １．１０ １００．００ １１／２８ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ２０００万 ４年９カ月 ４．１０ １００．００ １２／１９ 注参照 注参照 ２０００万 ４年６カ月 ６．８０ １００．００ １２／１２ 注参照 注参照 ４５０万 ４年 ７．００ １００．００ １２／１２ 注参照 円 １９２億 ４年 ０．３２ １００．００ １２／１０ 注参照 注参照 １．３５億 ５年 ４．３５ １００．００ １１／２７ 注参照 韓国輸出入銀行 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ １２／１７ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ １２／１７ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 ３．８億 ５年 ６．１２ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 ６９０万 ３年 ６．８１ １００．００ １１／２７ 注参照 豪ドル ５９５万 ５年６カ月 ４．１４ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 ２．７億 ５年６カ月 ４．２０ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 １６３９万 ５年 ４．５０ １００．００ １１／２７ 注参照 豪ドル ３３００万 ７年 ４．２０ １００．００ １２／１３ 注参照 豪ドル ５３０万 ５年 ３．８０ １００．００ １２／１３ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 １．８１５億 ３年 ５．３５ １００．００ １１／２７ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 米ドル ５０００万 ５年 未定 １００．００ １２／１８ 注参照 豪ドル ５５００万 ５年 未定 １００．００ １２／１８ 注参照 注参照 １２５４万 ４年３カ月 ６．８６ １００．００ １１／２７ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル建て固定利付債：価格は売出価格。 申込期間は１２月１３日─１９日。受渡日は１２月２０日。 売出人は野村証券。 ・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル建て変動利付債：価格は売出価格。 申込期間は１２月１３日─１９日。受渡日は１２月２０日。 売出人は野村証券。 ・ドイツ銀行ロンドン支店 南アフリカランド建てゼロクーポン債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月１２日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は極東証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ドイツ銀行ロンドン支店 メキシコペソ建てゼロクーポン債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月１２日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は極東証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・トヨタ モーター クレジット 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１１月２０日─２８日。受渡日は１２月３日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・スペイン開発金融公庫 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は１１月２２日─２８日。受渡日は１１月２９日。売出人はみずほ証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ─（Ｓ＆Ｐ）。スペイン王国保証付。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月２１日─１２月１９日。受渡日は１２月２０日。 売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１５日─１２月１２日。受渡日は１２月１３日。 売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１５日─１２月１２日。受渡日は１２月１３日。 売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ ユーロ円建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１９日─１２月１０日。受渡日は１２月１１日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。売出取扱人は三井住友銀行。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１３日─２６日。受渡日は１１月２８日。 売出人は藍澤証券。売出取扱人は八幡証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・韓国輸出入銀行債： １段目：豪ドル建て債。２段目：トルコリラ建て債。 共通：価格は売出価格。売出期間は１２月３日─１３日。受渡日は１２月１８日。 売出人は大和証券。格付けはＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行債：価格は売出価格。 １段目：ロシアルーブル建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 ４段目：メキシコペソ建て債。 １─４段目共通：売出期間は１１月８日─２８日。受渡日は１１月２９日。 売出人は岡三証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 ニュージーランドドル建て債（５段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月５日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は東海東京証券。 売出取扱人は宇都宮証券、浜銀ＴＴ証券、西日本シティＴＴ証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 豪ドル建て債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１８日─１２月１３日。受渡日は１２月１６日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 豪ドル建て債（７段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１８日─１２月１３日。受渡日は１２月１６日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人は西日本シティＴＴ証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 ロシアルーブル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１１月１日─２６日。受渡日は１１月２９日。 売出人は丸福証券、楽天証券。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 米ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。売出期間は１２月５日─１８日。 受渡日は１２月１９日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。売出期間は１２月５日─１８日。 受渡日は１２月１９日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 南アフリカランド建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１８日─２７日。受渡日は１１月２８日。 売出人は高木証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。