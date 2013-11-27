28日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ 市場変更 エバラ食品工業 が東証２部に ジャスダックから ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0850 10月商業販売統計（経産省） (予測中央値：小売業販売額前年比+2.1％） - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 １０年利付国債（１２月債の発行予定額等）（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） - 1430 自民党税制調査会小委員会 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1600 公明党政調全体会議 1630 公明党税調総会 1830 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 27 November, 2013 Time Unknown 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown タイ：中銀金融政策委員会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0900 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - 1330 米：１０月耐久財受注（商務省） - 1445 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1500 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：財務省７年債入札 - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 米：感謝祭 - 休場 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間２７日 Time Unknown 英：中銀金融安定化報告 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0200 フィリピン：第３・四半期ＧＤＰ - 0700 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - 0800 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ改定値 - 0855 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - 0900 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1000 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） -