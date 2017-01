UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が下落、低調な7年債入札受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*27.00=3.8150% 前営業日終盤 99*05.00=3.7973% 10年債 米東部時間17時05分 100*03.50=2.7373% 前営業日終盤 100*12.00=2.7068% 5年債 米東部時間17時05分 99*14.25=1.3653% 前営業日終盤 (N/A) 2年債 米東部時間17時05分 99*29.50=0.2893% 前営業日終盤 99*29.25=0.2932% 27日の米金融・債券市場では、7年債入札が低調だったことを受け、国債価格がお おむね下落した。 財務省が実施した総額290億ドルの7年債入札では、最高落札利回りが2.106 %となり、入札前の現物市場での7年債利回りを約1ベーシスポイント(bp)上回った 。応札倍率は2.36倍と、2009年5月以来の低水準となった。 今週は感謝際のため28日が休場、29日が短縮取引となるため、新たなポジション 構築に消極的になる傾向が強く、12月6日に発表される11月の雇用統計まで動意は薄 いとみられている。 午後の取引で指標10年債 は11/32安。利回りは2.75%と、前 日終盤の2.71%から上昇した。 30年債 は11/32安。利回りは3.82%。前日終盤は3.78% だった。 市場では米連邦準備理事会(FRB)による緩和縮小開始の時期を見極めるため、経 済指標に注目が集まっている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は、「各種経済指標が良好なら、FRBによる緩和縮小時期は早まり、1月にも縮小を開 始する確率は高まる」との見方を示した。 7年債はこれまでFRBの債券買い入れプログラムの支援を受けてきたため、FRB の緩和縮小観測が出ていることがこの日の7年債入札が低調となる要因となった可能性も ある。 朝方に発表された一連の米経済指標では、11月23日までの週の新規失業保険申請 件数が31万6000件となり、予想に反して減少。国債価格はこれを受け、7年債入札 の結果が伝わる前から下落していた。 三菱東京UFJ銀行(ニューヨーク)の首席フィナンシャル・エコノミスト、クリス ・ラプキー氏は、「申請件数が31万6000件に減少したことは、労働市場の見通しが 改善していることを示している」としながらも、「確認するためには、さらに多くの経済 指標が必要になる」と述べた。 このほかに発表された米経済指標では、10月の耐久財新規受注統計で、企業の設備 投資の目安とされる航空機を除く非国防資本財の受注が1.2%減。このところ見られて いた製造業の勢いが失われ、16日間に及んだ政府機関の一部閉鎖により企業の信頼感が 損なわれている可能性が示されるなど、まちまちの結果となった。 Tボンド先物12月限 は16/32安の132―7/32。 Tノート先物12月限 は10/32安の126─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (+1.00)