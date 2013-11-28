〔表〕きょうの投信設定（29日）＝10本

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［東京 ２９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 世界優先証券ファンド２０１３─１１（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、近畿大阪銀行 パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１３─１１ ＜愛称：グッド・セブン １３─１１＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：足利銀行 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型） 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各２００億円 設定額：── 販売会社：東洋証券 、むさし証券 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド ２０１３─１１＜コアラの贈り物２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 欧州連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：香川証券、三縁証券、大山日ノ丸証券、丸福証券、八幡証券、西京銀行 ニッセイ短期メキシコ債券ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：３０００万円 設定額：── 販売会社：内藤証券 三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし ＜愛称：エネルギーレボリューション＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村信託銀行 (Reporting By Michio Kohno)
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