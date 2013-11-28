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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月２８日―１２月５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月２８日―１２月５日の海外経済指標】 予想 前回 Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 -0.3 （前年比、％） 1.3 1.2 （改定値） 0700 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.5 0.0 （前年比、％） -2.8 -2.8 0855 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） 1 2 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 0900 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.9 2.1 1000 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） N/A -0.01 （景況感指数） 98.0 97.8 Friday, 29 November, 2013 0700 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.5 -0.4 （前年比、％） N/A 0.2 0745 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.2 -0.1 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.8 0.7 1000 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） - （％） 12.2 12.2 Sunday, 01 December, 2013 0100 中国：１１月ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 02 December, 2013 0145 中国：１１月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 1358 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 54.3 （速報値） 1500 米：１０月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.4 N/A 1500 米：11月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.5 56.4 Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 米：11月自動車販売台数 - 0030 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） - （10億豪ドル） N/A -9.4 0100 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1000 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 04 December, 2013 0030 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.6 0145 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 50.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 （速報値） 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） - （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.4 （速報値） 1000 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.3 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 165 130 1330 米：１０月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -40.1 -41.78 1500 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.430 0.421 （８月） 1500 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 55.4 Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 1230 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.73 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／３０までの週、１０００件） N/A 316 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 2.9 2.8 デフレーター 1.9 1.9 （速報値） 1330 米：第３・四半期企業利益（商務省） - （前期比、％） N/A 3.5 （Ｑ２改定） 1500 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 2.7 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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