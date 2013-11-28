中国・香港株式市場・大引け＝中国株続伸、6週間ぶり高値

［香港 ２８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2219.372 18.302高 1193.9億元（上海Ａ株） 高値 2234.387 安値 2202.623 前場終値 2229.375 28.305高 653.6億元（上海Ａ株） 寄り付き 2204.378 3.308高 前営業日終値 2201.070 17.997高 1020.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23956.15 149.80高 315.6億香港ドル 寄り付き 23934.94 128.59高 前営業日終値 23806.35 125.07高 690.3億香港ドル 中国株式市場は続伸し、約６週間ぶり高値で終了した。政府が生産能力が過剰な石炭 業界を支援する方針を示したことから、石炭やセメント関連株が上昇した。 上海総合指数 終値は１８．３０２ポイント（０．８３％）高の２２１９．３ ７２。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２５．０４９ポイン ト（１．０４％）高の２４３９．５３０で終了した。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。