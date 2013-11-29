ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 Monday, 02 December, 2013 0850 日本：7─9月法人企業統計 - 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1345 日本：黒田日銀総裁記者会見（名古屋） - 1400 日本：自販連・全軽自協 新車販売実績 １１月度 - 1715 日本：ブリヂストン 定例記者会見（津谷ＣＥＯ・西海ＣＯＯ出席） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 - 1828 英：１１月製造業ＰＭＩ - 2250 仏：国債入札 - 2258 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：11月自動車販売台数 - 0000 米：１０月建設支出（商務省） - 0000 米：11月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：９月・１０月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１１月マネタリーベース（日銀）─ 0930 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） - 1000 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1030 日本：１０月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：３０年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：11月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1900 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1045 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 - 1828 英：１１月総合／サービス部門ＰＭＩ - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2230 米：１０月貿易収支（商務省） - Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 仏：国債入札 - All Day タイ：国王誕生日 - 休場 0000 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0000 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2215 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（フロリダ州フォート・ローダーデール） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2230 米：第３・四半期企業利益（商務省） - Friday, 06 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 0315 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州カレッジステーション） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1645 仏：１０月貿易収支（税関） - 2000 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - 2230 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：１１月雇用統計（労働省） - 2355 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 07 December, 2013 0500 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0500 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（シカゴ） - 1100 日本 黒田日銀総裁講演 - Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計 - Time Unknown 中国：１１月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 _ Monday, 09 December, 2013 Time Unknown 日本：11月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0830 日本：12月ロイター短観 - 0850 日本：10月経常収支（財務省） - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） - 0850 日本 １１月銀行貸出（日銀） - 1030 中国：１１月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1600 独：１０月貿易収支（連邦統計庁） - 2000 独：１０月鉱工業生産（経済技術省） - 2250 仏：国債入札 - Tuesday, 10 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：憲法記念日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 0700 日本：1２月ロイター企業調査 - 0850 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：10─12月法人企業景気予測調査 - 0850 日本 １１月マネーストック（日銀） - 1400 日本：11月消費動向調査（内閣府） - 1430 中国：１１月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 日本：１1月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1645 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月英貿易収支（国立統計局） - 2130 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 11 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - 0000 米：１０月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0400 米：１１月月財政収支（財務省） - 0850 日本：10月機械受注（内閣府） - 0850 日本 １１月企業物価指数（日銀） - 1600 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Time Unknown スイス：金融政策発表 - Time Unknown 中国：１１月対中国海外直接投資 （商務省） - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 1645 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１１月輸出入物価（労働省） - 2230 米：１１月小売売上高（商務省） - Friday, 13 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：１０月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動５年入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 1330 日本：10月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 - 2230 米：１１月卸売物価指数（労働省） -