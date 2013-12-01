〔表〕きょうの投信設定（2日）＝5本

［東京 ２日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド＜ニッポンのおもてなし＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：静岡東海証券、三木証券、水戸証券 明治安田・北米エネルギーファンド（繰上償還条項付）Ａコース（為替ヘッジあり） 明治安田・北米エネルギーファンド（繰上償還条項付）Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：各１５００億円かつ合計で１５００億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券