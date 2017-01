米金融・債券市場＝横ばい、来週に一連の経済指標発表控え動意薄

[ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間14時05分 98*26.00=3.8168% 前営業日終盤 98*27.00=3.8150% 10年債 米東部時間14時05分 100*01.00=2.7463% 前営業日終盤 100*03.50=2.7373% 5年債 米東部時間14時05分 99*13.25=1.3718% 前営業日終盤 99*14.25=1.3653% 2年債 米東部時間14時05分 99*29.75=0.2854% 前営業日終盤 99*29.50=0.2893% 29日の米金融・債券市場は、月末特有の買いが見られたものの、来週に一連の重要 な経済指標の発表を控え、ほぼ横ばいで取引を終了した。 米債券市場は前日が感謝祭の祝日で休場、この日は午後2時過ぎまでの短縮取引とな ったこともあり、商いは薄かった。 来週は11月の雇用統計など、米連邦準備理事会(FRB)の緩和縮小開始時期を推 し測る上で重要な米経済指標の発表が相次ぐことから、この日は積極的な売買が手控えら れた。ジェフェリーズは「感謝祭明けの市場では経済指標の発表に注目が集まる」として いる。 来週は、12月6日の雇用統計のほか、4日に10月の貿易収支、5日に第3・四半 期国内総生産(GDP)改定値が発表される。2日にはマークイットの11月の製造業P MI改定値、および11月のISM製造業景気指数も発表される。 終盤の取引で指標10年債 は2/32安。利回りは2.75%。27日 終盤は2.74%だった。 30年債 は2/32高。利回りは3.81%と、27日終盤からほぼ横 ばいで推移した。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、試験的に実施している固定金利・金額無制 限の翌日物リバースレポを通して220億1800万ドルの資金を吸収した。 同オペを通してNY連銀はプライマリーディーラー(米公認政府証券ディーラー)や 大手マネー・マーケット・ファンド(MMF)などから翌日物資金を借り入れることで、 市場から資金を一時的に吸収。その担保として米国債を利用しているが、この日は同オペ に絡む国債の担保需要が膨らんだ。 同レポの金利は現在0.05%となっている。 FRBは今週は27日以降は長期債の買い入れを行わなかったが、来週は毎日買い入 れを実施する。 Tボンド先物12月限 は132―7/32と、27日から横ばい。 Tノート先物12月限 は3.5/32安の126─20.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -7.00 (+0.25)